Cafés – Concerts Géraldine LAURENT & Paul LAY Avoine

Début : Vendredi 2024-02-16 20:00:00

fin : 2024-02-16

fondateur et véritable icône de la bossa-nova. Ils arrangeront certaines de ses mélodies les plus célèbres (Wave, Meditation), mais également certaines chansons-pépites moins connues du grand public. Une ode enjouée, rythmée, ensoleillée, et pleine de poésie à Rio de Janeiro, au Brésil, à Tom Jobim l’immortel.

