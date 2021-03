Tijuana OPEN Tijuana AVOID GATHERINGS OPEN Tijuana Catégorie d’évènement: Tijuana

—————- ### [Exposition virtuelle](https://www.youtube.com/watch?v=GAn1tL4N3M4) ### Exposition virtuelle de Aleyda Acuña et Leticia Herrera. Perdus entre le présent et le futur, les objets de la pandémie devinrent une évidence archéologique et l’isolement une forme de survivance en milieu toxique. Mexique OPEN Quintana Roo 1665-2 22000 Tijuana

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-18T17:00:00 2021-03-18T17:30:00;2021-03-25T17:00:00 2021-03-25T17:30:00;2021-04-01T17:00:00 2021-04-01T17:30:00;2021-04-08T17:00:00 2021-04-08T17:30:00;2021-04-15T17:00:00 2021-04-15T17:30:00

