A la recherche des trésors de la Côte des Blancs Avize et Cramant – Circuit PR 116 « Boucle d’Avize » Avize, 20 octobre 2023, Avize.

Avize,Marne

Le long du parcours de randonnée pédestre PR 116 dit « Boucle d’Avize », une dizaine de géocaches sont à localiser !

L’occasion de découvrir le Parc Vix d’Avize et le jardin de Vignes « Belvédère de Cramant », tous deux labellisés Vignobles et Découvertes !

Pour participer, il suffit de se connecter à l’application gratuite Geocaching® à partir du 20 octobre 2023..

2023-10-20 fin : 2023-10-22 . .

Avize et Cramant – Circuit PR 116 « Boucle d’Avize » Geocaching®

Avize 51190 Marne Grand Est



Along the PR 116 hiking trail known as the « Boucle d’Avize », a dozen geocaches are waiting to be located!

It’s the perfect opportunity to discover the Parc Vix d’Avize and the « Belvédère de Cramant » vineyard garden, both with the Vignobles et Découvertes label!

To take part, simply log on to the free Geocaching® application from October 20, 2023.

A lo largo del sendero PR 116 conocido como el « Boucle d’Avize », una docena de geocachés esperan a ser localizados

Esta es tu oportunidad para descubrir el Parque Vix d’Avize y el jardín de viñedos « Belvédère de Cramant », ambos galardonados con la etiqueta Vignobles et Découvertes

Para participar, sólo tiene que conectarse a la aplicación gratuita Geocaching® a partir del 20 de octubre de 2023.

Entlang der Wanderstrecke PR 116, genannt « Boucle d’Avize », sind ein Dutzend Geocaches zu lokalisieren!

Die Gelegenheit, den Parc Vix d’Avize und den Weingarten « Belvédère de Cramant » zu entdecken, die beide mit dem Label « Vignobles et Découvertes » ausgezeichnet sind!

Um teilzunehmen, müssen Sie sich nur ab dem 20. Oktober 2023 in die kostenlose Geocaching®-App einloggen.

Mise à jour le 2023-08-21 par Agence de Développement Touristique de la Marne