AVISHAI COHEN TRIO THEATRE DE LONGJUMEAU, 28 mai 2023, LONGJUMEAU.

AVISHAI COHEN TRIO THEATRE DE LONGJUMEAU. Un spectacle à la date du 2023-05-28 à 18:00 (2023-05-13 au ). Tarif : 38.5 à 38.5 euros.

THEATRE DE LONGJUMEAU / PRODUCENE (1-1056488 / 2-1056489 / 3-1056490) PRESENTE : ce concert. Le légendaire contrebassiste, chanteur et compositeur Avishai Cohen est l'une des figures emblématiques du jazz contemporain. Son répertoire rivalise avec celui des plus légendaires jazzmen. Il a joué dans les plus grandes salles de concert du monde, a été la tête d'affiche des meilleurs festivals. Sur la scène du Théâtre Michel Portal, il présente son nouvel opus Shifting Sands. Ce nouvel album renoue avec l'alchimie si particulière du musicien israëlien qui fait son grand retour en trio, avec une formation éblouissante. Tout d'abord, l'Azerbaïdjanais Elchin Shirinov, un extraordinaire pianiste. Et la batteuse Roni Kaspo qui, du haut de ses 21 ans, a un talent exceptionnel et un esprit nouveau inspiré par une forte personnalité : "sur scène, tout est question de confiance, il s'agit de se sentir bien en compagnie de l'autre. Vous pouvez ressentir la joie que nous avons à jouer ensemble".Accès personnes à mobilité réduite : 01 69 09 09 09 Elchin Shirinov, Avishai Cohen, Roni Kaspi

THEATRE DE LONGJUMEAU LONGJUMEAU 20 Av du Général de Gaulle Essonne

Le légendaire contrebassiste, chanteur et compositeur Avishai Cohen est l’une des figures emblématiques du jazz contemporain. Son répertoire rivalise avec celui des plus légendaires jazzmen. Il a joué dans les plus grandes salles de concert du monde, a été la tête d’affiche des meilleurs festivals. Sur la scène du Théâtre Michel Portal, il présente son nouvel opus Shifting Sands. Ce nouvel album renoue avec l’alchimie si particulière du musicien israëlien qui fait son grand retour en trio, avec une formation éblouissante. Tout d’abord, l’Azerbaïdjanais Elchin Shirinov, un extraordinaire pianiste. Et la batteuse Roni Kaspo qui, du haut de ses 21 ans, a un talent exceptionnel et un esprit nouveau inspiré par une forte personnalité : “sur scène, tout est question de confiance, il s’agit de se sentir bien en compagnie de l’autre. Vous pouvez ressentir la joie que nous avons à jouer ensemble”.

Accès personnes à mobilité réduite : 01 69 09 09 09

