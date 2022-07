Avishai Cohen – Trio, 30 septembre 2022, .

Avishai Cohen – Trio



10 37 Quand on a entendu une fois Seven Seas ou Dreaming, ces mélodies lumineuses et romantiques restent gravées en mémoire et vous remplissent de bonnes vibrations. Accompagné par le pianiste Elchin Shirinov et la batteuse Roni Kaspi, Avishai Cohen rejoue les morceaux qui ont fait son succès et ses nouvelles compositions de son dernier album Shifting Sands (sorti en mai 2022).



À l’implacable mécanique rythmique du trio se mêlent mille nuances subtilement harmonisées. Contrebassiste de génie, mélodiste hors pair, Avishai Cohen étudie le piano et la basse à Jérusalem puis part pour New York où il rencontre Chick Corea. Il fonde son propre label Razdaz, son trio trois ans plus tard et signe chez Blue Note en 2010. Son style et sa patte musicale si reconnaissables apportent au public une force vitale à chacun de ses concerts.



● Avishai Cohen, contrebasse

● Roni Kaspi, batterie

● Elchin Shirinov, piano.

Pour commencer en beauté cette saison jazz, l’un des plus grands contrebassistes du monde revient au Grand Théâtre avec sa formation favorite, le trio acoustique, pour vous jouer ses tubes et ceux à venir

