le jeudi 14 octobre à 20:30

Le contrebassiste de génie jouera des morceaux de son album Arvoles ainsi que de toutes nouvelles compositions qu’il n’a pas encore enregistrées. À ses côtés, une jeune batteuse au talent exceptionnel, Roni Kaspi, âgée de seulement 21 ans et toujours étudiante au sein du prestigieux Berklee College of Music de Boston, où elle suit l’enseignement des professeurs Terri Lyne Carrington et Billy Killson. Et au piano, Elchin Shirinov, originaire d’Azerbaïdjan, invité sur le dernier album orchestral d’Avishai Cohen, nouveau compagnon de jeu aguerri et inspiré. Ce trio inédit nous promet en sa compagnie une formidable soirée. EN SAVOIR PLUS

Tarif guichet : 32€ / Plein tarif : 30€ / Tarif abonné : 27€ – Places numérotées

C’est l’un des plus grands contrebassistes au monde qui nous revient, fou d’enthousiasme après une longue période sans concerts. Avishai Cohen nous présente son nouveau trio. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

2021-10-14T20:30:00 2021-10-14T22:30:00

