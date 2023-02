AVISHAI COHEN « IROKO » Premiere partie : Akoda Jazz Creole THEATRE DU CHATELET, 12 mars 2023, PARIS.

AVISHAI COHEN « IROKO » Premiere partie : Akoda Jazz Creole THEATRE DU CHATELET. Un spectacle à la date du 2023-03-12 à 19:00 (2023-03-12 au ). Tarif : 30.8 à 82.5 euros.

AVISHAÏ COHEN « IROKO »Première partie : Akoda Jazz CreoleC’est une première mondiale ! Le contrebassiste et chanteur israélien Avishai Cohen a choisi Le Châtelet fait son jazz pour présenter son nouveau projet afro-caribéen.Il s’est entouré de musiciens qui jouaient avec lui dans les petits clubs new-yorkais au début des années 90 : ” Iroko est la réalisation d’un rêve de longue date que j’ai fait lorsque j’ai rencontré Abraham Rodrigues Jnr., chanteur et joueur de Congas portoricain désormais sur scène avec moi”. A leurs côtés, Horacio ‘ El Negro’ Hernandez, batteur percussionniste cubain; Yosvany Terry, saxophoniste cubain; Diego Urcola, trompettiste et tromboniste argentin.«Iroko» est le nom d’un arbre sacralisé dans certaines cultures ouest-africaines d’où il est originaire. Le peuple Yoruba croit qu’il est habité par un esprit que l’on peut entendre dans les maisons construites de son bois, car l’esprit de l’Iroko y est piégéEn première partieIls s’amusent, c’est une évidence. Sur scène comme en ville, leur complicité saute aux yeux et donne envie de les suivre. Le trio Akoda Jazz Créole s’est formé en 2011 autour de la pianiste et compositrice réunionnaise Valérie Chane Tef. Ses rythmes riches et syncopés, ses mélodies joyeuses, ses airs accessibles et entrainants portent un public large qui ne reste pas en place. Biguine, mazurka, maloya, afro, jazz : l’énergie d’Akoda n’a pas de pareille. Elle nous embarque, au rythme du cœur. Leur dernier album Nout’Souk sorti en mars 2022 a été sélectionné par FIP, RFI et France Musique.

THEATRE DU CHATELET PARIS 1, place du Châtelet Paris

