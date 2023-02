Avis de trompettes (les trompettes de Lyon) Théâtre Cravey La Teste-de-Buch OT La Teste-de-Buch La Teste-de-Buch Catégories d’Évènement: Gironde

Gironde La Teste-de-Buch 22 22 EUR Un nouveau spectacle des trompettes de Lyon, comme un point d’orgue à 30 ans de carrière.

Avis de trompettes (les trompettes de Lyon) Théâtre Cravey, 12 février 2023, La Teste-de-Buch

