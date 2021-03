Toulouse Union des arts Toulouse Avis de rencontres Union des arts Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Avis de rencontres Union des arts, 20 mars 2021-20 mars 2021, Toulouse. Avis de rencontres

Union des arts, le samedi 20 mars à 13:00

Au programme

———— ### Peinture * Claude GODART

* Olivier GUERIN

* Patrick OUDIN ### Musique * Gwen BOVILAN, artiste interprète

* Lunel et Thibault, bassistes performeurs ### Graff * Camille de Castanet Tolosan

* Tomsoner de St Orens de Gameville

* SHOK de Balma pour une performance

3 euros

Samedi 20 mars, l’association ramonvilloise Acalmian vous donne rendez-vous à Toulouse pour des rencontres artistiques. Union des arts 8 rue Clément, Toulouse Toulouse Toulouse Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T13:00:00 2021-03-20T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Toulouse Autres Lieu Union des arts Adresse 8 rue Clément, Toulouse Ville Toulouse