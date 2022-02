Avis de contravention poétique Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Lesparre-Médoc Gironde Lesparre-Médoc EUR 0 A l’occasion du Printemps des Poètes, si vous n’allez pas à la poésie, la poésie viendra à vous ! Les mots s’échappent des livres et viennent se déposer sur vos pare-brises sous forme de contraventions poétiques.

Lisez, souriez, elles sont pour vous.

