Joyeuse Joyeuse Ardèche, Joyeuse Avis aux gourmets, savourez votre visite ! Joyeuse Joyeuse Catégories d’évènement: Ardèche

Joyeuse

Avis aux gourmets, savourez votre visite ! Joyeuse, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Joyeuse. Avis aux gourmets, savourez votre visite ! 2021-07-13 15:30:00 – 2021-08-26 16:00:00 parvis de l’église Espace Castanea

Joyeuse Ardêche Joyeuse EUR Profitez d’une délicieuse pause en dégustant des spécialités locales à la châtaigne. Nous vous sélectionnons le meilleur ! Dégustation comprise dans le prix du billet. Réservation obligatoire -Nombre de places limitées contact@castanea-ardeche.com +33 4 75 39 90 66 http://www.castanea-ardeche.com/ dernière mise à jour : 2021-06-13 par

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Joyeuse Étiquettes évènement : Autres Lieu Joyeuse Adresse parvis de l'église Espace Castanea Ville Joyeuse lieuville 44.47957#4.23932