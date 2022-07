Avis aux curieux ! Les coulisses du funiculaire

2022-08-13 17:00:00 – 2022-08-13 6 6 EUR En compagnie d’un technicien, découvrez l’envers du décor de ce patrimoine insolite de la ville de Pau !

RDV à l’esplanade du funiculaire, bd des Pyrénées. RÉSERVATION OBLIGATOIRE – NOMBRE DE PLACES LIMITÉ En compagnie d’un technicien, découvrez l’envers du décor de ce patrimoine insolite de la ville de Pau !

