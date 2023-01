Avis aux amoureux.euses et aux oublié.e.s de la St Valentin Arles Arles Catégories d’Évènement: Arles

Avis aux amoureux.euses et aux oublié.e.s de la St Valentin Arles, 14 février 2023, Arles . Avis aux amoureux.euses et aux oublié.e.s de la St Valentin 7 rue de la Roquette Tiers-lieu Parade Arles Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône EUR 15 Un atelier vivant, qui mêle écriture collective et parole intime. Qui laisse passer les larmes, les rires, les mots, les silences. Un temps de partage fort, généreux, de poésie.



Info pratiques :

Réservation conseillée, 12 places seulement.

15€ / personne

buvette associative sur place Atelier de création de texte à dire ou à chanter avec Thézame Barrême Tiers-lieu Parade 7 rue de la Roquette Arles

