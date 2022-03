Avis aux amateurs ! – Chansons & Cabaret La Gaillarde, 5 avril 2022, La Gaillarde.

Avis aux amateurs ! – Chansons & Cabaret La Gaillarde

2022-04-05 19:00:00 – 2022-04-05

La Gaillarde Seine-Maritime La Gaillarde

Le Conservatoire Musique, Danse et Théâtre de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre vous attend pour participer à une soirée dédiée à la chanson : variété française et étrangère de 1815 à 2022 !

Et pourquoi pas vous ?

Réservation obligatoire – L’accueil du public respecte les protocoles sanitaires en vigueur au moment du concert.

secretariat.conservatoire@cote-albatre.com +33 2 35 97 63 90 https://cote-albatre.fr/conservatoire-infos-pratiques

La Gaillarde

