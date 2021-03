Paris Centre George Momboye Paris Avis auditions d’entrée 2021-2022 Formation Hip Hop au métier du danseur Centre George Momboye Paris Catégorie d’évènement: Paris

Avis auditions d’entrée 2021-2022 Formation Hip Hop au métier du danseur Centre George Momboye, 29 mars 2021-29 mars 2021, Paris. Avis auditions d’entrée 2021-2022 Formation Hip Hop au métier du danseur

du lundi 29 mars au lundi 3 mai à Centre George Momboye

[http://www.parisdanceschool.com](http://www.parisdanceschool.com)ée pour la saison 2021-2022.

Uniquement sur rendez-vous. ⚠️Nombre de places limités⚠️ Renseignements :

+33 07 81 94 16 30

[parisdanceschool@hotmail.fr](mailto:parisdanceschool@hotmail.fr)

[https://www.parisdanceschool.com](https://www.parisdanceschool.com) ————————————————————————————–

UP NEXT !!!

REJOIGNEZ-NOUS !

Les dates d’auditions 2021 : MARS

Jeudi 29 AVRIL

Lundi 05 – 12 – 19 – 26

Jeudi 08 – 15 – 22 – 29 MAI

Lundi 03 – 10 – 17 – 31

Jeudi 06 – 20 – 27 JUIN

Lundi 07 – 14 – 28

Jeudi 10 – 17 – 24

———————————————————————————— PARIS DANCE SCHOOL est une formation professionnelle de préparation aux métiers de la scène de haut niveau, pluridisciplinaire (Classique, Modern, Jazz…) spécialisée dans les danses Hip Hop (Popping, Locking, Housedance, Bboying, Hip Hop). LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANSEUR INTERPRETE HAUT NIVEAU SUR 3ANS

– Lundi au vendredi (sauf mercredi) de 9h30/16h30

– Classique / Barre à terre

– Jazz Intensif

– Modern / Contemporary

– Hip-Hop

– Popping

– Locking

– Housedance

– Bboying LA CLASSE PREPARATOIRE / 1 AN

– Modules de 1 an – 3 jours / semaine + options facultatives.

– Lundi au vendredi (sauf mercredi) de 9h30/15h00

– Classique / Barre à terre

– Jazz débutant II

– Modern / Contemporary

– Hip-Hop

– Popping

– Locking

– Housedance

– Bboying HORAIRE AMÉNAGÉ pour les mineurs, cours les après-midi 13h30-16h30.

————————————————————————————– Options: Préparaion aux Casting – Book Photo – Yoga – Pilates

INFOS ICI : www.parisdanceschool.com

LIEU : Centre Momboye, 25 rue Boyer, 75020 Paris, France.

Sur inscription demande de dossier de candidature par email.

PARIS DANCE SCHOOL est une formation professionnelle de préparation aux métiers de la scène, pluridisciplinaire spécialisée dans les danses Hip Hop (Popping, Locking, Bboying, Housedance, HipHop). Centre George Momboye 25, rue Boyer 75020 PARIS Paris Paris 20e Arrondissement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-29T09:20:00 2021-03-29T17:30:00;2021-04-05T09:30:00 2021-04-05T10:00:00;2021-04-08T09:30:00 2021-04-08T10:00:00;2021-04-12T09:30:00 2021-04-12T10:00:00;2021-04-15T09:30:00 2021-04-15T10:00:00;2021-04-19T09:30:00 2021-04-19T10:00:00;2021-04-22T09:30:00 2021-04-22T10:00:00;2021-04-26T09:30:00 2021-04-26T10:00:00;2021-04-29T09:30:00 2021-04-29T10:00:00;2021-05-03T09:30:00 2021-05-03T10:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Centre George Momboye Adresse 25, rue Boyer 75020 PARIS Ville Paris