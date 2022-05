Aviron : stages, balades nautiques, stages multipagaies Plougonvelin Plougonvelin Catégories d’évènement: 29217

Plougonvelin

Aviron : stages, balades nautiques, stages multipagaies Plougonvelin, 4 juillet 2022, Plougonvelin.
Centre nautique au 1er étage Boulevard de l'Océan Plougonvelin

2022-07-04 09:30:00 – 2022-08-19 16:30:00
Centre nautique au 1er étage Boulevard de l'Océan
Plougonvelin 29217 Plougonvelin

Plougonvelin 29217 Plougonvelin Pour une balade découverte ou sportive ou un apprentissage, le club d’Aviron de Mer de plougonvelin propose plusieurs formules :

– stages multi-pagaies aviron, kayak et ou paddle 5 séances réparties sur la semaine. Pour les jeunes à partir de 10 ans et les adultes. stages@avironplougonvelin.fr +33 6 19 69 14 70 https://avironplougonvelin.fr/stages/ Pour une balade découverte ou sportive ou un apprentissage, le club d’Aviron de Mer de plougonvelin propose plusieurs formules :

– stages multi-pagaies aviron, kayak et ou paddle 5 séances réparties sur la semaine. Pour les jeunes à partir de 10 ans et les adultes. Centre nautique au 1er étage Boulevard de l’Océan Plougonvelin

