Gratuit : oui Régate universitaire internationale d’Aviron – 36e édition – les 30 avril et 1er mai 2022. Épreuves sur l’Erdre :Samedi 30 avril 2022 : courses sur 1000 m. à partir du pont de la JonelièreDimanche 1er mai 2022 : sprints sur 500 m. à partir du pont de la Motte-Rouge adresse1} Nantes 44300

