AVIRON DE MER : PRIX DU DÉPARTEMENT BEACH-ROWING SPRINT ETAPE BEACH ROWING EUROMED Valras-Plage Valras-Plage Catégories d’évènement: Hérault

Valras-Plage

AVIRON DE MER : PRIX DU DÉPARTEMENT BEACH-ROWING SPRINT ETAPE BEACH ROWING EUROMED Valras-Plage, 10 avril 2022, Valras-Plage. AVIRON DE MER : PRIX DU DÉPARTEMENT BEACH-ROWING SPRINT ETAPE BEACH ROWING EUROMED Valras-Plage

2022-04-10 10:00:00 – 2022-04-10 17:30:00

Valras-Plage Hérault Valras-Plage Le Comité Départemental d’Aviron organise, sous l’égide de la Fédération Française, avec le concours de la Ville de Valras-Plage, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, le Prix du Département de l’Hérault de Beach-Rowing Sprint.

Cette épreuve de sprint, avec un départ à pied de la plage avant de rejoindre son embarcation, pour un circuit en mer, est toujours spectaculaire.

C’est une étape du Beach Rowing Euromed … une centaine de participants est attendue. comite34aviron@gmail.com +33 6 76 37 09 50 http://www.aviron34.fr/ Le Comité Départemental d’Aviron organise, sous l’égide de la Fédération Française, avec le concours de la Ville de Valras-Plage, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, le Prix du Département de l’Hérault de Beach-Rowing Sprint.

Cette épreuve de sprint, avec un départ à pied de la plage avant de rejoindre son embarcation, pour un circuit en mer, est toujours spectaculaire.

C’est une étape du Beach Rowing Euromed … une centaine de participants est attendue. Valras-Plage

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Valras-Plage Autres Lieu Valras-Plage Adresse Ville Valras-Plage lieuville Valras-Plage Departement Hérault

Valras-Plage Valras-Plage Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valras-plage/

AVIRON DE MER : PRIX DU DÉPARTEMENT BEACH-ROWING SPRINT ETAPE BEACH ROWING EUROMED Valras-Plage 2022-04-10 was last modified: by AVIRON DE MER : PRIX DU DÉPARTEMENT BEACH-ROWING SPRINT ETAPE BEACH ROWING EUROMED Valras-Plage Valras-Plage 10 avril 2022 Hérault Valras-Plage

Valras-Plage Hérault