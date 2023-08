RANDONNEE PEDESTRE Avioth, 10 septembre 2023, Avioth.

Avioth,Meuse

Deuxième randonnée pour l’association Anim’Avioth !

Parcours familial de 4,5 km, circuit pour débutant de 10 km, intermédiaire de 13 km et randonnée de 20 km pour les confirmés.

Départ devant la mairie entre 8h et 11h et entre 8h et 10h pour le 20km.

4€ avec boisson offerte.

Buvette et restauration sur place.. Tout public

Dimanche 2023-09-10 08:00:00 fin : 2023-09-10 11:00:00. .

Avioth 55600 Meuse Grand Est



Second hike for the Anim’Avioth association!

A 4.5 km family trail, a 10 km beginner trail, a 13 km intermediate trail and a 20 km hike for the more experienced.

Departure in front of the town hall between 8 and 11 a.m. and between 8 and 10 a.m. for the 20km.

4? with free drink.

Refreshment bar and catering on site.

¡Segunda caminata de la asociación Anim’Avioth!

Un recorrido familiar de 4,5 km, un recorrido para principiantes de 10 km, un recorrido intermedio de 13 km y una caminata de 20 km para los más experimentados.

Salida delante del ayuntamiento entre las 8h y las 11h y entre las 8h y las 10h para los 20km.

4? con bebida gratis.

Bar y catering in situ.

Zweite Wanderung für den Verein Anim’Avioth!

Familienstrecke von 4,5 km, Rundkurs für Anfänger von 10 km, Mittelstrecke von 13 km und Wanderung von 20 km für Fortgeschrittene.

Start vor dem Rathaus zwischen 8 und 11 Uhr und zwischen 8 und 10 Uhr für die 20 km lange Strecke.

4? mit kostenlosem Getränk.

Getränke und Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-08-21 par OT TRANSFRONTALIER PAYS DE MONTMEDY