Avion Lockheed L1049 G Super Constellation F-BGNJ de 1953 Avion lockheed l1049 g – super constellation f-bgnj Saint-Aignan-Grandlieu, 16 septembre 2023, Saint-Aignan-Grandlieu.

Avion Lockheed L1049 G Super Constellation F-BGNJ de 1953 16 et 17 septembre Avion lockheed l1049 g – super constellation f-bgnj 7€, gratuit jusqu’à 12 ans, parking gratuit, sans inscription

Sous l’immatriculation F-BGNJ le Super Constellation n° 4519 de type L-1049 C, est livré à Air France le 2 novembre 1953. Il est aujourd’hui le seul rescapé des 24 appareils achetés par la Compagnie française à Lockheed. Mis en service commercial le 15 novembre 1953, il ouvre les lignes les plus prestigieuses : le BGNJ sillonne le monde entier en transportant les plus grandes célébrités de l’époque de Paris à Buenos Aires, de New York à Paris, ou bien survolant Pointe à Pitre, Pnom Penh, Caracas, Tokyo… En 1956, il est modifié en L-1049 G. C’est le 8 Août 1967, après 24 284 heures de vol sous ses couleurs, qu’il est radié de la flotte Air France. Il porte ensuite brièvement l’immatriculation espagnole EC-BEN, avant d’être acquis en 1968 par la société Air Fret. Il prend alors l’immatriculation F-BRAD et est de suite utilisé par des équipages d’Air France pour effectuer des évacuations sanitaires au Biafra, à l’origine de l’association « Aviation Sans Frontières » qui naîtra 10 ans plus tard. Le Lockheed Super Constellation F-BRAD 1049-G se pose définitivement à Nantes, pour son dernier vol en 1974. Il échappe de justesse à un ferraillage qui lui était réservé et est racheté par M. GABORIT, un particulier qui l’entretient pendant plusieurs années avec peu de moyens pour le faire visiter au public sur le parking de l’aérogare. En 1999, il est racheté par la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aéroport Nantes-Atlantique et est confié à notre association pour sa restauration.

Avion lockheed l1049 g – super constellation f-bgnj Amicale du Super Constellation, route de Frémiou, 44860 Saint-Aignan-Grandlieu Saint-Aignan-Grandlieu 44860 Loire-Atlantique Pays de la Loire http://superconstellation-nantes.fr https://www.facebook.com/groups/103446507782/;https://twitter.com/FBGNJ Le Lockheed Super Constellation est l’aéronef de transport civil considéré comme le plus élégant jamais construit. Cet avion transatlantique est associé à l’ essor des communications aériennes de l’ après-guerre. L’arrivée sur les lignes des jets, au début des années soixante, mettra fin à quinze années de règne incontesté. Des 513 exemplaires construits, il n’ en reste que deux en France et une vingtaine dans le reste du monde, la moitié seulement étant préservée dans des conditions correctes. Il en subsiste deux sauvegardés en Allemagne et un en état de vol en Suisse. Hors Europe, deux avions effectuent encore des vols aux Etats-Unis, un en Australie. L’ avion conservé à Nantes est complet, tant au niveau de la cellule que de la motorisation et de ses aménagements, ce qui en fait un élément exceptionnel. Mis en service par Air France en 1953 sous l’immatriculation F-BGNJ, le Super Constellation de Nantes fut affecté aux lignes Paris-New-York, Paris-Chicago, et Dakar-Rio de Janeiro. Il témoigne ainsi du passé prestigieux d’ une compagnie aérienne célèbre pour son service transatlantique à bord de ses appareils. Après 24281 heures de vol dans le transport régulier, l’ avion est acheté en 1967 par la compagnie de charter Air Fret. C’ est à cette occasion qu’ il reçoit sa seconde immatriculation F-BRAD. En 1968, il est affrété par la Croix rouge française afin de réaliser des missions lors de la guerre du Biafra qui verra éclore le concept d’ intervention humanitaire et participe à de nombreuses évacuations de femmes et d’ enfants. Il est le rare témoin de cette opération de secours. Ce type d’ appareil a ouvert la voie aux vols transatlantiques avec des passagers. Air France ouvrit en 1953 avec dix appareils ses nouvelles lignes transatlantiques grâce à ce modèle.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Amicale du Super Constellation – Alain Rabiller