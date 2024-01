MARCHÉ GRAINES & PLANT(E)S À AVIGNONET-LAURAGAIS FOYER RURAL Avignonet-Lauragais, samedi 24 février 2024.

MARCHÉ GRAINES & PLANT(E)S À AVIGNONET-LAURAGAIS FOYER RURAL Avignonet-Lauragais Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 10:00:00

fin : 2024-02-24 00:00:00

Le thème de cette journée sera graines, plants et plantes. Vous pouvez donc apporter tous vos accessoires jardin/bricolage, vos livres de jardinage/nature, vos créations inspirées par ce thème…. à échanger.

Bien sûr, tous vos autres biens et services (vêtements, alimentation -uniquement à emporter

Marché co-organisé par le Collectif Monnaie Libre Lauragais 11 et l’association Grain d’Imaginaire qui se tiendra le samedi 24 février de 14H à 18H30.

À partir de 10H et jusqu’à minuit:

– Présentation de la Monnaie Libre

– Ateliers et animations pour petits et grands

– Soirée festive

– Repas midi et soir partagé

Buvette et snack sur place.

INSCRIPTION DES EXPOSANTS :

L’inscription est OBLIGATOIRE pour le marché afin de gérer les emplacements en intérieur. Voici le lien: https://g1date.org/studs.php?poll=Gmarcheavignonet

Merci d’indiquer vos coordonnées.

Clôture des inscriptions le dimanche 18/02/2024 à minuit.

Plus d’info & programme complet sur le site internet !

Le 24 février de 10h à minuit au Foyer Rural, chemin du Pilori, à Avignonet-Lauragais

Entrée libre et gratuite

Contact

E-mail graindimaginaire@gmail.com

Téléphone 06 32 84 32 71

Site web http://graindimaginaire.weebly.com

.

FOYER RURAL Chemin du Pilori

Avignonet-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie graindimaginaire@gmail.com



L’événement MARCHÉ GRAINES & PLANT(E)S À AVIGNONET-LAURAGAIS Avignonet-Lauragais a été mis à jour le 2024-01-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE