Millévin – Fête des Côtes du Rhône et du nouveau Millésime Avignon, 16 novembre 2023, Avignon.

Avignon,Vaucluse

Rendez-vous festif pour l’ensemble des Côtes du Rhône, le 3e jeudi de Novembre : l’occasion de découvrir les vins primeurs et autres millésimes en diverses dégustations..

2023-11-16 fin : 2023-11-16 . .

Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



The festive get-together for the entire Côtes-du-Rhône production area. The opportunity to learn about and taste the new wine and other vintages.

Este es el momento ideal para festejar juntos los Côtes du Rhône y la oportunidad de descubrir los vinos tempranos y otras añadas con varias catas.

Festliche Veranstaltung für das gesamte Anbaugebiet Côtes du Rhône, auf der es die Primeur-Weine und andere Jahrgänge bei verschiedenen Verkostungen zu entdecken gibt.

Mise à jour le 2023-09-14 par Office de Tourisme Avignon Tourisme