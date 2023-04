Avignon Vélo Passion 6e édition – le festival du vélo pour tous ! Parc des Expositions – route de Marseille, 27 octobre 2023, Avignon.

Une manifestation unique en France, qui regroupe pendant 3 jours sur un même site l’ensemble des pratiques « vélo» : vélo de route, VTT, BMX, vélos urbains, électriques, draisienne …

Un événement à destination de tous : sportifs, amateurs ou non-initiés..

Parc des Expositions – route de Marseille Parc des Expositions

Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



A unique event in France, which gathers during 3 days on the same site the whole of the practices « bicycle »: road bike, VTT, BMX, urban bikes, electric bikes, draisienne..

An event for all: sportsmen, amateurs or non-initiated.

Un evento único en Francia, que reúne durante 3 días en un mismo recinto todas las modalidades del ciclismo: bicicletas de carretera, de montaña, BMX, urbanas, eléctricas, draisienne?

Un evento para todos: deportistas, aficionados o no expertos.

Eine in Frankreich einzigartige Veranstaltung, die drei Tage lang an einem Ort alle Arten von Fahrrädern zusammenbringt: Rennräder, Mountainbikes, BMX, Stadt- und Elektrofahrräder, Draisinen ..

Eine Veranstaltung für alle: Sportler, Amateure oder Laien.

