Palazzo – Eva Jospin Palais des Papes, 30 juin 2023, .

Pour sa Grande Exposition annuelle, le Palais des Papes propose une découverte onirique des oeuvres de l’artiste plasticienne Eva Jospin, qui occupent plusieurs salles du plus grand palais gothique au monde du 30 juin au 7 janvier 2024..

2023-06-30 à ; fin : 2023-01-07 . EUR.

Palais des Papes

Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



The annual Grande Exposition at the Palace of the Popes offers visitors a dreamlike experience exploring the works by artist Eva Jospin. Her work fills several rooms of the biggest Gothic palace in the world, from 30 June 2023 to 7 January 2024.

El Palacio de los Papas, en su Gran Exposición anual, propone una visita onírica de las obras de la artista plástica Eva Jospin en varias salas del palacio gótico más grande del mundo. Del 30 de junio al 7 de enero de 2024.

In seiner Großen Jahresausstellung bietet der Papstpalast eine traumhafte Entdeckung der Werke der bildenden Künstlerin Eva Jospin, die vom 30. Juni bis zum 7. Januar 2024 in mehreren Sälen des größten gotischen Palastes der Welt ausgestellt werden.

Mise à jour le 2023-04-13 par Office de Tourisme Avignon Tourisme