« Ténor in flamenco » au Festival Off d’Avignon 2023 du vendredi 7 au lundi 17 juillet 2023, au Théâtre Tremplin à 11h (Salle Les Baladins, tous les jours sauf relâche le jeudi 13 juillet).

https://www.festivaloffavignon.com/programme/2023/tenor-in-flamenco-s34991/.

L’histoire :

FR / Rosita, envoûtante danseuse flamenco et Marco, talentueux ténor italien, vivent une idylle amoureuse.

Le succès aura t-il raison de leur histoire ?

Dans un éventail de couleurs flamenco et de mélodies solaires, telles que « Besame Mucho », « Caruso » ou encore « For me… Formidable », voyagez de New York à l’Andalousie avec ce duo hors du commun.

ENG / Rosita, mesmerizing flamenco dancer and Marco, talented Italian tenor, are living an ideal love story. Could success bring their story to an end?

In an array of flamenco colours and of solar melodies, such as « Besame Mucho », « Caruso » or even « For me…Formidable », you will travel from New York to Andalusia with this unique duo.

ESP / Rosita, encatadora bailaora de flamenco y Marco, talentoso tenor italiano viven un idilio romantico.

? Afectará el éxito su historia y su relación ?

Con una gama de colores flamencas y melodias solares, como « Besame Mucho », « Caruso » o también « For me…Formidable », viaja de Nueva York a Andalucía con este estupendo dúo.

IT / Rosita, accattivante ballerina di flamenco e Marco, talentuoso tenore italiano, vivono un idillio romantico. Il successo avrà la meglio sulla loro storia ?

In una gamma di colori flamenco e melodie solari, come « Besame Mucho », « Te voio bene assai » o ancora « For me… formidable », viaggia da New York all’Andalusia con questo duo fuori dal comune.

Les protagonistes :

Ténor Di Bettino (Marco).

La Loli (Rosita).

Les dates et horaires :

-Vendredi 7 juillet 2023, à 11h.

-Samedi 8 juillet 2023, à 11h.

-Dimanche 9 juillet 2023, à 11h.

-Lundi 10 juillet 2023, à 11h.

-Mardi 11 juillet 2023, à 11h.

-Mercredi 12 juillet 2023, à 11h.

-Vendredi 14 juillet 2023, à 11h.

-Samedi 15 juillet 2023, à 11h.

-Dimanche 16 juillet 2023, à 11h.

-Lundi 17 juillet 2023, à 11h.

Relâche le jeudi 13 juillet 2023 : pas de spectacle.

Le lieu :

Théâtre Tremplin (intramuros, à 350 mètres de la Porte Thiers et 4 mn à pied de celle-ci)

Salle Les Baladins, au 7 rue Bon Pasteur, à Avignon.

Théâtre Tremplin, Avignon 7 rue du bon Pasteur, Avignon Saint-Jean Avignon 84000 Vaucluse