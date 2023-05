Avignon Off – François Guédon – Le Procès Guédon THEATRE LE PARIS SALLE 3 AVIGNON Catégories d’Évènement: Avignon

Avignon Off – François Guédon – Le Procès Guédon

Un spectacle à la date du 2023-07-07 à 15:20. Tarif : 22.0 euros.

Œuvrant secrètement aÌ l'improbable réconciliation entre Racine et Nabilla, François Gueìdon, l'humoriste dont le sketch au festival de Montreux cumule plus de 3,5 millions de vues sur YouTube, vous livre son humour teinteì de finesse et d'impertinence.

Auteur : François GUEDON
Mise-en-scène : Marie GUIBOURT
Distribution : François GUEDON

THEATRE LE PARIS SALLE 3
5 RUE HENRI FABRE
AVIGNON

