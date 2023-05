Avignon Off – Gil et Ben « (Ré)unis » THEATRE LE PARIS SALLE 2, 7 juillet 2023, AVIGNON.

Avignon Off – Gil et Ben « (Ré)unis » THEATRE LE PARIS SALLE 2. Un spectacle à la date du 2023-07-07 à 19:40 (2023-07-07 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

AGIL Productions & A LULU Productions présentent ce spectacle. GIL ET BEN(ré)unisC’est le jour J, Gil va se marier ! Et pour préparer cette journée inoubliable, il fait appel à Ben, son ami d’enfance. Le sort fait les parents, le choix fait les amis » Mais Ben, est-ce le bon choix ?…Gil et Ben, c’est un savant mélange entre une véritable pièce de théâtre et des sketchs fous.Du rythme, des rebondissements, du rire, de l’impro, vous vivez avec eux les péripéties qui feront de cette journée une réussite ! Ou pas…Quand AMOUR et HUMOUR ne font plus qu’un » GIL et BEN sont RéUnis pour le meilleur et pour le RIRE. Auteur : Benoit JOUBERT, Gil ALMA, Jean-Sébastien MARTY, Fabien BRULARD, Fanny GUICHARDMise en scène : CARTMANDistribution : GIL ALMA et BENOIT JOUBERTDéconseillé aux enfants de – de 10ansDurée : 1h20 Benoit Joubert Benoit Joubert

THEATRE LE PARIS SALLE 2 AVIGNON 5 RUE HENRI FABRE Vaucluse

