Avignon OFF – Je t’Aime à l’Algérienne THEATRE LE PARIS-SALLE 1, 7 juillet 2023, AVIGNON. Avignon OFF – Je t’Aime à l’Algérienne THEATRE LE PARIS-SALLE 1. Un spectacle à la date du 2023-07-07 à 17:45 (2023-07-07 au ). Tarif : 22.1 à 22.1 euros. La plus méditerranéenne des comédies romantiques est de retour à Avignon !Carlo est décidé : il va annoncer à son meilleur ami Farid qu’il est en couple avec sa soeur Aicha depuis 2 ans et qu’ils veulent se marier.L’arrivée surprise de la flamboyante Rachel va pimenter le tout… Avignon OFF – Je t’Aime à l’Algérienne Votre billet est ici THEATRE LE PARIS-SALLE 1 AVIGNON 5 RUE HENRI FABRE Vaucluse 22.1

