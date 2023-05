Hold-Up et Bras Cassés THEATRE LE PARIS-SALLE 1, 7 juillet 2023, AVIGNON.

Hold-Up et Bras Cassés THEATRE LE PARIS-SALLE 1. Un spectacle à la date du 2023-07-07 à 12:25. Tarif : 21.0 à 21.0 euros.

LE KFT présente : ce spectacle. Tout était planifié, tout devait bien se passer. Et pourtant… Lors de ce Hold-up dans un bistrot parisien, rien ne se déroule comme prévu ! Des personnages natures dans des situations improbables… Un flingue, des ballons de rouge et des biftons : un cocktail explosif et jubilatoire ! Les tontons Flingueurs ne sont pas très loin… Avec son ambiance délicieusement rétro et des répliques incisives, cette comédie vous emmène au cinéma ! Auteur et metteur en scène : Arsène MOSCA Distribution : Isabelle PARSY, Sébastien LOEW, Fabrice ABRAHAM, Bruno ARGENCE ou Christophe ROGAULT.Réservations PMR : 01 48 74 03 65 LES BRAS CASSES

THEATRE LE PARIS-SALLE 1 AVIGNON 5 RUE HENRI FABRE Vaucluse

21.0

EUR21.0.

