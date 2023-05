Avignon Off God Bless America THEATRE LAURETTE – PETITE SALLE AVIGNON Catégories d’Évènement: Avignon

Vaucluse Avignon Off God Bless America THEATRE LAURETTE – PETITE SALLE, 7 juillet 2023, AVIGNON. Avignon Off God Bless America THEATRE LAURETTE – PETITE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-07-07 à 14:45 (2023-07-07 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros. « God Bless America » de Sarah Trem Avec : Sarah Trem Mise en scène : Sarah Trem Genre : COMEDIE – SEULE EN SCENE – HUMOUR Info : Tout public Durée : 1h15 Dans un poème des temps modernes, Sarah TREM nous conte sa destinée outre-Atlantique. Américains, français… nul ne sera épargné ! Une expatriée française se livre sans tabou sur son expérience américaine. Créatrice d’un genre unique, Sarah TREM a la particularité de narrer en rimes son récit sur « la Terre qui ne lui a rien promis. » Dans un show rythmé, elle nous dépeint son quotidien dans un humour décalé qu’on lui reconnaît. Poétique, solaire et frais, Sarah nous entraîne dans son incroyable épopée… on est charmé. Son spectacle est une invitation au voyage. Les globe-trotteurs vont s’identifier, les rêveurs pourront s’évader et TOUS se rejoindront sur l’universalité des thèmes abordés. Avignon Off God Bless America Votre billet est ici THEATRE LAURETTE – PETITE SALLE AVIGNON 16-18 rue Jospeh Vernet Vaucluse 24.2

