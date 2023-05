Avignon Off La Femme Est L’Egale De L’Homme… THEATRE LAURETTE – PETITE SALLE, 7 juillet 2023, AVIGNON.

Avignon Off La Femme Est L’Egale De L’Homme… THEATRE LAURETTE – PETITE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-07-07 à 13:00 (2023-07-07 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

« La Femme est l’égale de l’homme… Enfin normalement ! » de Laurent Mentec Avec : Georgina Rildeagh, Laurent Mentec Mise en scène : Laurent Mentec Genre : COMÉDIE – THEATRE – HUMOUR Info : Tout public Durée : 1h10 2023, Où en est la femme ? Il paraît qu’elle subit l’autorité masculine ?… l’homme domine le couple ?… Ouais, ouais, ouais… Et si la femme lui laissait croire tout ça, à la gent masculine ? 2023, Où en est la femme ? Il paraît qu’elle subit l’autorité masculine ?… l’homme domine le couple ?… Ouais, ouais, ouais… Et si la femme lui laissait croire tout ça, à la gent masculine ? Matthieu et Juliette sont en couple. Tous les deux s‘aiment. Non Matthieu n’a pas peur de beau papa, non Juliette laisse de la place à Matthieu pour ranger ses affaires… Qu’est-ce qu’en pense le public ? On suit l’évolution de notre couple de leur rencontre jusqu’à l’union sacré, avec ses hauts et ses bas mais surtout avec beaucoup d’humour. Presse : « Un régal » -Nouvelle Vague- « De situations réelles en situations poussées à l’extrême. Que du Bonheur ! » -LE GUIDE DES SPECTACLES- Avignon Off La Femme Est L’Egale De L’Homme…

THEATRE LAURETTE – PETITE SALLE AVIGNON 16-18 rue Jospeh Vernet Vaucluse

24.2

EUR24.2.

