Avignon Off -Mon Colocataire est une Garce THEATRE LAURETTE – GRANDE SALLE, 7 juillet 2023, AVIGNON.

Avignon Off -Mon Colocataire est une Garce THEATRE LAURETTE – GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-07-07 à 12:45 (2023-07-07 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

« Mon colocataire est une garce » de Fabrice Blind et Michel Delgado Avec : Karine Battaglia, Alain Brunel ou Claude Traina Mise en scène : Karine Battaglia Genre : COMÉDIE – THEATRE – HUMOUR Info : Tout public Durée : 1h20 L’un des plus grands succès de COMÉDIE de ces 20 dernières années ! Elle réveille le quotidien de son ancien camarade de collège avec une pincée de sexe, un zeste de séduction et une bonne dose d’humour ! Nadège est jolie et manipulatrice. Hubert est naïf, timide et a la libido d’une laitue. Nadège a un plan diabolique pour s’installer à Paris, Hubert est la cible parfaite… Elle frappe à sa porte 25 ans plus tard, un soir, et va chambouler ainsi le quotidien de ce vieux garçon. La belle et la bête s’engagent alors dans une colocation invraisemblable… Presse : « Des acteurs avec de l’énergie à revendre. Sortez les mouchoirs vous allez pleurer de rire ! Un spectacle à voir absolument. » – LE GUIDE DES THEATRES – « Une comédie encore et toujours dans l’air du temps où les comédiens se lâchent pour notre plus grand plaisir ! » – FRANCE SPECTACLES – Avignon Off -Mon Colocataire est une Garce

THEATRE LAURETTE – GRANDE SALLE AVIGNON 16-18 rue Joseph Vernet Vaucluse

