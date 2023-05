Avignon Off Zoom Avant THEATRE LAURETTE – GRANDE SALLE, 7 juillet 2023, AVIGNON.

Avignon Off Zoom Avant THEATRE LAURETTE – GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-07-07 à 20:00 (2023-07-07 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

« Zoom Avant » de Patrice Chartier-Crouzet Avec : Adélaïde Asselot, Charlotte Mas, Helena Eden, Maud Charlet, Léo Bastard, Patrice Chartier-Crouzet, Lionel Chenail, Arnaud Jouan, Valérian Dez Mise en scène : Patrice Chartier-Crouzet Genre : COMÉDIE – THEATRE – HUMOUR Info : Tout public Durée : 1h20 Quand la célèbre émission « Enquête à chaud » et son non moins célèbre animateur, s’invitent au théâtre, nous voilà aussitôt embarqués dans une enquête policière totalement déjantée où la télé-réalité finit par dépasser la fiction. Tout au long de la comédie ZOOM AVANT, nous allons accompagner les pérégrinations télévisuelles de Christophe Pradlate, le célèbre présentateur, un peu, tête à claques, de la, non moins, célèbre émission de télé-réalité « Enquête à chaud ». Au fil de son enquête, nous butinerons, avec lui, de rencontres improbables en situations décalées, chez la famille Rossi, croisant Enzo, le fils qui s’est retrouvé, sans slip, accusé à tort d’un meurtre qu’il n’a, visiblement, pas commis, Clarisse, sa compagne, qui tombe des nues, sa tasse de café à la main, Andréa le père déjanté, grand spécialiste de la truffe, en fusion avec Peponne, son Lagotto Romagnolo, Paola, la sœur d’Enzo, patronne de 3 pizzerias qu’il ne faut, définitivement, pas faire ch…, Bianca Fontanelli, l’avocate d’Enzo qui déteste l’injustice et ne supporte pas les cons, en tout genre, Cédric Morleu, le lieutenant de police, beau gosse de son état, qui a placé Enzo en garde à vue et fait aboyer Peponne, enfin Pierre Vignali, ancien parachutiste, revenu à la vie civile qui balance des devises militaires à chaque fin de phrase, désormais responsable de la sécurité. Mettez tout ce beau monde, haut en couleurs, dans un shaker et mélangez avec, un scooter, un chien truffier, une pizza calzone, le Parc des princes, le réveillon de Noël, une loterie VIP, un Spider Alfa-Roméo, une grenouille, un zeste de Chapelle Sixtine, et puis, asseyez-vous, bien confortablement, pour déguster, sans modération, le joyeux cocktail « ZOOM AVANT » en essayant de ne pas trop rire pour ne pas tout renverser ! Avignon Off Zoom Avant

THEATRE LAURETTE – GRANDE SALLE AVIGNON 16-18 rue Joseph Vernet Vaucluse

