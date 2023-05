Avignon Off Famille D’acceuil THEATRE LAURETTE – GRANDE SALLE AVIGNON Catégories d’Évènement: Avignon

Vaucluse Avignon Off Famille D’acceuil THEATRE LAURETTE – GRANDE SALLE, 7 juillet 2023, AVIGNON. Avignon Off Famille D’acceuil THEATRE LAURETTE – GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-07-07 à 18:15 (2023-07-07 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros. « Famille d’accueil » de Françoise Royès Avec : Françoise Royès, Philippe Nadal, Yunik Mise en scène : Ella Souaf Genre : COMÉDIE – THEATRE – HUMOUR Info : Tout public Durée : 1h10 Isabelle héberge son frère Quentin depuis un certain temps déjà ! Même si elle l’aime beaucoup elle commence à être agacée par l’inaction de cet ado attardé ! Aussi quand Quentin va lui annoncer qu’il a déposé un dossier pour être famille d’accueil pour la SPA elle sent la catastrophe arriver, d’autant qu’elle déteste tout ce qui est poilu ! Elle est pourtant loin d’imaginer combien l’arrivée d’Alfred, leur premier pensionnaire, va bouleverser son quotidien ! Des quiproquos irrésistibles, des situations cocasses, bref les spectateurs seront emportés dans un tourbillon de rebondissements ! Pour la seconde année au Festival d’Avignon ! Presse : « Des situations inattendues, des comédiens au top … que du bonheur ! » – LA DEPECHE DU MIDI – « Personnages truculents et péripéties nombreuses. Une comédie à ne pas manquer ! » – LE PETIT JOURNAL – « Une comédie où les rebondissements sont légion ne laissant aucun répit aux spectateurs ! Rire assuré ! » – L’INDEPENDANT – Avignon Off Famille D’acceuil Votre billet est ici THEATRE LAURETTE – GRANDE SALLE AVIGNON 16-18 rue Joseph Vernet Vaucluse 24.2

