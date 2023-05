Avignon Off Moi , Mon Mari , Mes Emmerdes THEATRE LAURETTE – GRANDE SALLE, 7 juillet 2023, AVIGNON.

Avignon Off Moi , Mon Mari , Mes Emmerdes THEATRE LAURETTE – GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-07-07 à 14:30 (2023-07-07 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

« Moi, mon Mari, mes Emmerdes » de Françoise Royès Avec : Angélique Lhérault, Benoit Gaudriot, François Salles Mise en scène : Nicolas Gille Genre : COMÉDIE – THEATRE – HUMOUR Info : Tout public Durée : 1h15 Jusqu’où une femme peut-elle aller pour sauver son couple ? Arielle est mariée à Ludo mais ne trouve plus sa vie de couple très épanouissante. Elle a surtout l’impression de faire partie des meubles. Lasse de cette routine et pour rebooster la libido du couple, la jeune femme décide de passer une annonce en vue d’une partie exotique à trois… Mais ce qu’elle ne sait pas c’est qu’au même moment son mari passe, lui aussi, une petite annonce pour vendre sa voiture… Quand le premier visiteur arrive, les quiproquos se nouent ! Presse : « LA comédie culte de Françoise Royès enfin de retour au festival Off d’Avignon. A ne pas manquer » – LE GUIDE DES SPECTACLES – « Moi, mon mari et mes emmerdes fait son comeback. Excellent ! » – LA NOUVELLE SCENE – Avignon Off Moi , Mon Mari , Mes Emmerdes

THEATRE LAURETTE – GRANDE SALLE AVIGNON 16-18 rue Joseph Vernet Vaucluse

