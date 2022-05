“À mon père” – La poésie de Daniel Gélin par sa fille Fiona Théâtre La Tache d’Encre, 7 juillet 2022 12:00, Avignon.

7 – 30 juillet Sur place 10,95 euros contact@guitarebleueprod.com, https://www.billetreduc.com/291456/evt.htm

Spectacle touchant, plein d’émotions et de sensations, à fleur de peau pour les amoureux de poésie.

Fiona et sa voix suave porte les mots de son père Daniel Gélin sur les mélodies enivrantes de la guitare bleue de ChardRy.

“Voilà papa, notre rêve se réalise enfin !

On en a tant parlé lors de nos promenades bucoliques ou lors de mes rentrées nocturnes, qu’il me devait de partager nos souvenirs, ta passion pour la poésie, des jardins, des arbres et des fleurs avec le plus grand nombre.

On te connaît acteur, mais combien te connaissent poète ?

Bientôt 20 ans que tu nous as quitté, je pense qu’il est temps pour moi de t’honorer et te faire revivre comme il se doit à travers ma voix, toi, et ta belle poésie.”

Théâtre La Tache d’Encre 1 rue Tarasque 84000 Avignon Quartier Nord Rocade Vaucluse

