Mademoiselle Maya en Ut Intégral du 19 au 24 juillet à Avignon Théâtre de l’Incongru Avignon 20 – 24 juillet

Complètement hors du contexte, décalé, Mademoiselle Maya vous entraîne dans son tour de chant coquin et hilarant !

Entre chansons originales et lettres inédites, elle vous livre en « ut intégral » ses amours passionnées avec quelques-uns de ses anciens beaux amis admirateurs (Georges F., Alphonse D., Victor H.etc.). Accompagnée par sa ravissante et talentueuse pianiste mademoiselle Zofia, tout y passe, et tous y passent : de Firmin à Marie-Madeleine, sans oublier le drapeau de la France et quelques oies…

Vous vous laisserez aisément séduire par ce personnage haut en couleur, qui ne demande qu’à vous plaire… en tout bien, tout bonheur !

Mademoiselle Maya, une femme à découvrir… Allez hop !

Les paroles des chansons et les textes de mademoiselle Maya sont écrits par Charlotte Grenat. La musique a été composée par Jean-François Varlet.

Théâtre de l’Incongru 56 rue de la Bonneterie 84000 Avignon Quartier Nord Rocade Avignon 84000 Vaucluse