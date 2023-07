Vaslo Théâtre de l’Arrache-Coeur Avignon, 17 juillet 2023 13:10, Avignon.

Vaslo Théâtre de l’Arrache-Coeur Avignon 17 – 29 juillet

Chant, guitare, clarinette : Vaslo

Violoncelliste : Martina Rodriguez

Batteur : Pierre Mahier 17 – 29 juillet 1

https://www.arrachecoeur.fr/vaslo

Quelques pincements de corde, un silence, un souffle… et une voix.

Vaslo, c’est la fusion entre slam et chanson, entre rock et baroque.

Porté par la clarinette, le violoncelle et les percutions, c’est tantôt un cri, tantôt un murmure, un passage de la mélancolie au festif, une vague qui cogne, un appel a l’amour sous toutes ses formes. Avec passion et rythme, les choses graves de la vie se muent en volupté, en simple beauté.

Son dernier album « Vagues » est sorti en mars 2023

Il est accompagné de sa guitare, de sa clarinette, et de ses musiciens.

