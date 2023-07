[L’Amour] Garance Théâtre de l’Arrache-Coeur Avignon, 16 juillet 2023 18:30, Avignon.

[L’Amour] Garance Théâtre de l’Arrache-Coeur Avignon 16 – 29 juillet

Mise en scène : Gaële

Interprete : Garance Bauhain

Batteur : Alex Viudes

Pianiste : Antoine Tiburce 16 – 29 juillet 1

https://www.arrachecoeur.fr/garancelamour

Garance vient du théâtre, et raconte, en chansons.

Un concert théâtralisé a la musicalité électro-pop. Un questionnement sur nos constructions autour des relations, l’amitié, nos engagements, nos ouvertures.

Nos batailles. Ce que le patriarcat fait a l’amour, aux femmes, aux hommes et aux autres.

Affirmer que parler d’amour et le faire, c’est un engagement politique.

Théâtre de l’Arrache-Coeur Avignon Avignon Vaucluse