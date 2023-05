ALICE GUY, MADEMOISELLE CINEMA THEATRE BARETTA – SALLE BLANCHE, 7 juillet 2023, AVIGNON.

ALICE GUY, MADEMOISELLE CINEMA THEATRE BARETTA – SALLE BLANCHE. Un spectacle à la date du 2023-07-07 à 18:30 (2023-07-07 au ). Tarif : 12.0 à 22.0 euros.

En 1896, Alice Guy est la première à avoir l’idée de réaliser un film de fiction, alors que tous ne voient encore qu’une prouesse technique dans les projections cinématographiques des frères Lumière. Sans le savoir, elle vient d’inventer le cinéma ! De Paris à New York, en passant par Hollywood, elle réalise plus de 1000 films. Aux côtés des pionniers de cette formidable histoire du cinéma, tels Georges Méliès, Louis Lumière, Léon Gaumont, ou encore Gustave Eiffel, la vie d’Alice Guy, vertigineuse et passionnante, se dévoile… Un voyage aux origines du 7ème art, où théâtre et cinéma se mêlent par le truchement de la vidéo. « Une cinéaste d’une sensibilité rare, au regard incroyablement poétique et douée d’un instinct formidable pour choisir les bons lieux de tournage » Martin Scorsese « Jolie pièce[…]Agrémentée de projections des premières images de cinéma. » Dauphiné Libéré » Une pièce de théâtre très réaliste » « Un spectacle rythmé, riche, enlevé. » culture-tops « La remarquable adaptation de Caroline Rainette retrace cet univers passionnant des découvertes et des innovations et le parcours de cette jeune femme qui parvint par opiniâtreté et passion à imposer sa réussite. » Spectacles Séléction « Ce spectacle, tout en nous racontant la passionnante histoire de la naissance du cinéma, vise à réparer une injustice en mettant en lumière toute la place qu’eut Alice Guy dans l’avènement du septième art. » Libre Théâtre « Beau travail d’écriture et de mise en scène où les trois acteurs se partagent tous les rôles avec brio. Ils sont excellents. La mise en scène est habile et efficace, du beau travail. » Reg’Arts « Quel plaisir de découvrir l’existence vertigineuse de cette pionnière du 7ème art, totalement inconnue pour la majorité du grand public, et aux idées féministes avant-gardistes pour son époque ! Ils sont 3 sur la scène mais endossent tous les rôles. Leur interprétation est excellente. » Coup de Théâtre ! « Alice, Mademoiselle Cinéma nous entraine dans la passion dévorante d’une femme de la Belle Époque pour le 7ème art. » La Terrasse ALICE GUY, MADEMOISELLE CINEMA

Votre billet est ici

THEATRE BARETTA – SALLE BLANCHE AVIGNON 12-14 Place Saint Didier Vaucluse

12.0

EUR12.0.

Votre billet est ici