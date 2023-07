Presque Un cri Tatre Pierre de Lune Avignon, 16 juillet 2023 20:45, Avignon.

Mise en scène : Yéshé Henneguelle Interpretes: Lise Martin et Valentin Vander Régisseur: Vincent Lemaître 16 – 29 juillet 1

Vladimir Vissotsky est sans conteste l’un des plus grands chanteurs et acteurs russes du XXe siècle. Ses chansons, jugés trop dissidentes, ne furent jamais autorisées par le régime soviétique (et ce serait certainement aussi le cas avec le gouvernement russe actuel…).

Malgré la censure, leur succès fut immense et Vissotsky devient vite, pour le peuple russe, une icone de la poésie nationale, a l’instar d’un Brassens en France.

Lise Martin et Valentin Vander se sont plongés dans cette oeuvre intense, politique mais surtout profondément humaine et intemporelle, pour proposer un spectacle dans lequel ils interprètes en français, des chansons de cet artistes hors du commun.

Tatre Pierre de Lune 3 rue Roquille 84000 Avignon Saint-Jean Avignon 84000 Vaucluse