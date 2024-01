La Fête du Slip, ou le pipo de la Puissance Avignon Reine Blanche Avignon, mercredi 3 juillet 2024.

La Fête du Slip, ou le pipo de la Puissance Passages – Mickaël Délis 3 – 20 juillet Avignon Reine Blanche

Après avoir questionné le genre dans Le Premier Sexe, ou la grosse arnaque de la virilité, Mickaël Délis resserre la focale dans le deuxième volet de sa trilogie sur la masculinité, et s’attaque au contenu de son slip.

Addiction au sexe, dysmorphophobie, priapisme, vertige de l’andropause ou de l’impuissance… et si la pierre angulaire du mâle était cette pauvre verge soumise à l’impossible étalon de son érection, d’où découlerait cette névrose toute contemporaine de la performance ?

En convoquant notamment ses ex, son psy, sa mère et son frère, Mickaël s’évertuera, non sans humour, à prendre la mesure du pipo pour déjouer l’impératif de puissance et consacrer les joies infinies de la tendresse.

Avignon Reine Blanche 16 rue de la Grande Fusterie 84000 Avignon

David Délis