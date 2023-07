Le Premier Sexe, ou la grosse arnaque de la virilité Avignon Reine Blanche Avignon, 7 juillet 2023, Avignon.

Le Premier Sexe ou la grosse arnaque de la virilité, c’est le parcours d’un garçon dont la masculinité a été mise en doute des années durant. Virilsme, domination masculine, homophobie, comment on se construit quand on n’est pas un vrai mec? Et puis ça veut dire quoi d’être un faux?

En partant de la strucuture du deuxième tome du Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir, Mickaël Délis déconstruit les impératifs de son genre en s’entourant de toute une galerie de personnage qu’il fait vivre avec humour, afin de s’affranchir des carcans masculins oppressants.

Le succès public et critique de cette pièce ont initié un projet de trilogie sur la masculinité.

Le deuxième volet « La Fête du Slip, ou le pipo de la puissance » resserrera la focale sur le sexe biologique.

Le dernier volet interrogera la semence, et par là la paternité et la transmission.

