Avignon Office de Tourisme d'Avignon Avignon, Vaucluse Avignon raconté aux enfants par Avignon Tourisme Office de Tourisme d’Avignon Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Vaucluse

Avignon raconté aux enfants par Avignon Tourisme Office de Tourisme d’Avignon, 19 septembre 2021, Avignon. Avignon raconté aux enfants par Avignon Tourisme

Office de Tourisme d’Avignon, le dimanche 19 septembre à 10:30

Avignon racontée aux enfants: Comment apprendre à connaître Avignon en s’amusant ? Les enfants à l’aide d’un livret et encadrés par une guide conférencière devront aider Guillaume, écuyer du Pape et Charlotte, une petite fille de notre temps, à retrouver les clés perdues de la Ville. Rébus, devinettes…On compte sur vous pour les aider ! Pensez à apporter un crayon et une gomme. Un livret sera donné à chaque enfant qu’il gardera en souvenir. Dimanche 19 septembre, départ Office de Toursime à 10h30 (20 personnes maximum, dès 7 ans, sur inscription).

Inscription obligatoire

Balade pédagogique et surtout amusante pour faire découvrir Avignon aux plus jeunes. Office de Tourisme d’Avignon 41 cours Jean Jaurès 84000 Avignon Avignon Quartier Nord Rocade Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:15:00

Détails Catégories d’évènement: Avignon, Vaucluse Autres Lieu Office de Tourisme d'Avignon Adresse 41 cours Jean Jaurès 84000 Avignon Ville Avignon lieuville Office de Tourisme d'Avignon Avignon