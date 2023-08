Marché des Potiers Avignon Place Saint Didier Avignon, 7 octobre 2023 09:00, Avignon.

Pour la sixième année consécutive, l’Association pour le Marché des Potiers d’Avignon accueillera une fois de plus 40 potiers, céramistes, sculpteurs professionnels. À l’ombre de la collégiale du 14ème siècle, la manifestation se tiendra samedi 7 octobre comme à son habitude sur la Place St Didier à Avignon et s’étendra également sur la placette voisine appelée Plan Saint Didier.

Ce marché regroupera une grande variété de créations céramiques, sculptures, bijoux, pièces décoratives et objets utilitaires pour la maison. Les exposants(e)s présenteront leurs techniques diverses comme la porcelaine, le grès, la faïence, la terre vernissée, la terre sigillée, le raku, le moulage, la cristallisation, l’estampage, la décoration sur céramique et bien d’autres à découvrir sur le marché.

Venez les rencontrer et échanger avec eux, nos exposant(e)s seront enchanté(e)s de vous faire découvrir leurs créations, leurs techniques, transmissions et savoir-faire.

Le public pourra assister à des démonstrations de jarre à la corde et un atelier terre sera proposé pour les enfants et adultes pour permettre à tous de se sensibiliser à la matière et d’expérimenter la technique du modelage. Des panneaux didactiques seront mis en place pour partager les étapes, techniques et vocabulaires du Potier. Sont prévues également, l’Orgue de Barbarie et déambulations musicales avec la troupe Barouline et un spectacle de marionnettes à la découverte de la poterie avec « Autour de Léonie ».

