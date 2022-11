Un conseil d’ami Parc Expo, Rue Giotto, La Roche-Sur-Yon, Vendée. Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Un conseil d'ami, 15 décembre 2022 20:30, Avignon
35€

Après le succès du spectacle Les Coquettes, la programmation culturelle du Parc Expo La Roche-sur-Yon revient avec la pièce de théâtre de Didier Caron « Un conseil d’ami », le 15 décembre prochain. Après le succès du spectacle Les Coquettes (450 spectateurs), la programmation culturelle 2022 – 2023 du Parc Expo La Roche-sur-Yon revient avec la pièce de théâtre événement de Didier Caron « Un conseil d’ami », le 15 décembre prochain. « Une comédie où le mensonge est roi. » Écrite et mise en scène par Didier Caron. C’est le constat que va faire Boris (Roger Vadim) lorsqu’Alain (Manuel Gélin) lui confie qu’il cherche à rompre avec Julie (Juliette Meyniac). Boris – qui est sur le point de se marier avec Claire (Marie Fugain) – lui conseille de s’inventer une liaison, car il est trop cruel d’annoncer à sa femme qu’on la quitte pour personne. Alors que Julie va lui poser LA question fatidique, Alain va suivre le conseil de son ami et lui livrer un nom… Écriture et mise en scène : Didier Caron

Avec : Christian Vadim, Marie Fugain, Manuel Gélin et Juliette Meyniac • 15 décembre 2022 à partir de 20h30 – Ouverture des portes à 19h30

• 35€ / personne

• Durée du spectacle : 1h30

• Localisation : Halle B Parc Expo, rue Giotto, La Roche sur Yon

• Billetterie : Parc Expo, Rue Giotto, La Roche-Sur-Yon, Vendée.

