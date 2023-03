Avignon Off Yohann Metay, Le Sublime Sabotage THEATRE LE PARIS SALLE 3 AVIGNON Catégories d’Évènement: Avignon

LE KFT (2-1051783) présente : YOHANN METAYLe sublime sabotage Sabotage [sab tc a3] n.m. Action de ratage aÌ base de procrastination et de fuite. Conseìquence : preìsentation publique de ses excuses pour ne pas avoir eìcrit le chef-d'œuvre tant espeìreì par le public. Sublime [syblim] adj. Qui eìleÌve vers la beauteì. Qui rend poeìtique le miseìrable. Qui transforme une crotte de caniche en rubis. Sublime Sabotage Grand mouvement eìpique et burlesque qui essaye de faire d'un eìchec patheìtique une aventure comique.PMR : 01 48 74 03 65

Le sublime sabotage

Sabotage [sab tc a3] n.m. Action de ratage aÌ base de procrastination et de fuite.

Conseìquence : preìsentation publique de ses excuses pour ne pas avoir eìcrit le chef-d’œuvre tant espeìreì par le public. Sublime [syblim] adj. Qui eìleÌve vers la beauteì. Qui rend poeìtique le miseìrable. Qui transforme une crotte de caniche en rubis. Sublime Sabotage Grand mouvement eìpique et burlesque qui essaye de faire d‘un eìchec patheìtique une aventure comique. PMR : 01 48 74 03 65 .24.0 EUR24.0. Votre billet est ici

