Avignon Off Independent Queen THEATRE LE PARIS SALLE 2 AVIGNON Catégories d’Évènement: Avignon

Vaucluse

Avignon Off Independent Queen THEATRE LE PARIS SALLE 2, 11 juillet 2023, AVIGNON. Avignon Off Independent Queen THEATRE LE PARIS SALLE 2. Un spectacle à la date du 2023-07-11 à 19:40 (2023-07-09 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros. Dans un royaume prospère où les femmes sont au pouvoir, la reine Doah ne parvient pas à avoir une héritière pour lui succéder sur le trône.Elle se voit alors contrainte de se tourner vers des forces obscures, afin de pouvoir procréer.Ce pacte avec Malonda, sa grande sœur déchue, devenue vaudou, lui promet une descendance, en échange de quoi le pacte suivant est scellé : « une vie contre une vie, seuls les liens du sang pourront vous libérer » à la surprise générale, le jour de la naissance, ce n’est pas un, mais deux bébés qui viennent au monde, des sœurs jumelles.A leur majorité, la reine mourante, convoque ses filles pour leur demander de trouver l’élu de leur cœur, afin de perpétuer la dynastie et de léguer le pouvoir à l’une d’entre elles. Une bataille entre amour et fraternité va alors exploser.Les liens du sang seront-ils plus forts que tout ? Independent Queen Votre billet est ici THEATRE LE PARIS SALLE 2 AVIGNON 5 RUE HENRI FABRE Vaucluse Dans un royaume prospère où les femmes sont au pouvoir, la reine Doah ne parvient pas à avoir une héritière pour lui succéder sur le trône.

Elle se voit alors contrainte de se tourner vers des forces obscures, afin de pouvoir procréer. Ce pacte avec Malonda, sa grande sœur déchue, devenue vaudou, lui promet une descendance, en échange de quoi le pacte suivant est scellé : « une vie contre une vie, seuls les liens du sang pourront vous libérer » à la surprise générale, le jour de la naissance, ce n’est pas un, mais deux bébés qui viennent au monde, des sœurs jumelles. A leur majorité, la reine mourante, convoque ses filles pour leur demander de trouver l’élu de leur cœur, afin de perpétuer la dynastie et de léguer le pouvoir à l’une d’entre elles. Une bataille entre amour et fraternité va alors exploser. Les liens du sang seront-ils plus forts que tout ? .20.0 EUR20.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Avignon, Vaucluse Autres Lieu THEATRE LE PARIS SALLE 2 Adresse 5 RUE HENRI FABRE Ville AVIGNON Departement Vaucluse Lieu Ville THEATRE LE PARIS SALLE 2 AVIGNON

THEATRE LE PARIS SALLE 2 AVIGNON Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avignon/

Avignon Off Independent Queen THEATRE LE PARIS SALLE 2 2023-07-11 was last modified: by Avignon Off Independent Queen THEATRE LE PARIS SALLE 2 THEATRE LE PARIS SALLE 2 11 juillet 2023 THEATRE LE PARIS SALLE 2 AVIGNON

AVIGNON Vaucluse