Avignon Off Il était une fois THEATRE LE PARIS SALLE 2, 29 juillet 2023, AVIGNON.

Avignon Off Il était une fois THEATRE LE PARIS SALLE 2. Un spectacle à la date du 2023-07-29 à 10:20 (2023-07-07 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros.

Louise et Martin sont comme tous les couples au bord de la rupture : ils naviguent entre non-dits et frustrations. Mais quand un jour d'orage ce qui ressemble à un hasard les enferme dans une médiathèque étrange, ce qui devait être leur dernière scène de ménage se transforme en scène de spectacle. Des personnages cultes s'échappent des livres, des disques et des films pour mettre leur grain de sel dans ce divorce. Pas facile de rompre proprement quand Cendrillon, Freddie Mercury, La Méchante Reine, Marylin Monroe et plein d'autres ont un avis sur la question. À travers des dialogues hilarants et des chansons irrésistibles c'est au sauvetage d'un amour que le public est convié avec en toile de fond une question universelle : les personnages que l'on aime dans les histoires peuvent-ils vraiment nous aider à vivre notre propre histoire ?

THEATRE LE PARIS SALLE 2 AVIGNON 5 RUE HENRI FABRE Vaucluse

Réservations PMR : 01 48 74 03 65.21.0 EUR21.0.

