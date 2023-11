Enfin Seuls, une Semaine sans les Gosses MARELLE DES TEINTURIERS, 31 décembre 2023, AVIGNON.

Un spectacle à la date du 2023-12-31 à 20:30. Tarif : 29.2 euros.

Théo et Fabienne ont enfin réussi à caler une semaine de vacances à passer en amoureux, sans les enfants… Cette semaine de « liberté » est une occasion inespérée pour Théo de réveiller sa libido mise en sourdine depuis longtemps… Pas de chance, sa femme ne vit pas cette « séparation » de la même façon. Pour elle, partir une semaine sans les enfants représente la fin du monde, mais Théo a plus d’un tour dans son sac pour se « rapprocher » d’elle. Parviendra-t-il à ses fins ? Cette pièce de Café-Théâtre dépeint une situation de couple assez commune avec humour et moult délires, au travers d’une écriture et mise en scène soignées, portées par deux comédiens dynamiques et sympathiques. Ces deux artistes attachants soulèvent le sujet de la place des enfants dans le couple avec facétie, coquineries et clichés humoristiques, ne laissant personne indifférent. Attention : thème important abordé sans prise de tête ! A Savoir : Déconseillé aux moins de 16 ans. Véronik Morelli

MARELLE DES TEINTURIERS AVIGNON 5 rue des teinturiers Vaucluse

